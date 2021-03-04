«المالية»: 34.4% ارتفاع في الإيرادات غير الضريبية
الخميس 04/مارس/2021 - 12:51 م
راندا التونيطباعة
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، حصلت "الدستور" على نسخة منه عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية والتي تمثل 26.2% من إجمالي الإيرادات بنحو 32.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 37.4% لتحقق 118.6 مليار جنيه خلال الستة اشهر الاولى من 2020-2021، مقابل 86.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأرجع التقرير الارتفاع الى ارتفاع أرباح أسهم من الشركات العامة بـ 3 مليار جنيه لتحقق 4 مليار جنيه، وحققت أرباح الأسهم من هيئة قناة السويس 14.7 مليار جنيه، وحققت أرباح الأسهم من الهيئات الاقتصادية 5.2 مليار جنيه.
وأرجع التقرير الارتفاع الى ارتفاع أرباح أسهم من الشركات العامة بـ 3 مليار جنيه لتحقق 4 مليار جنيه، وحققت أرباح الأسهم من هيئة قناة السويس 14.7 مليار جنيه، وحققت أرباح الأسهم من الهيئات الاقتصادية 5.2 مليار جنيه.