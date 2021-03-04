«المالية»: 34.4% ارتفاع في الإيرادات غير الضريبية

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، حصلت "الدستور" على نسخة منه عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية والتي تمثل 26.2% من إجمالي الإيرادات بنحو 32.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 37.4% لتحقق 118.6 مليار جنيه خلال الستة اشهر الاولى من 2020-2021، مقابل 86.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.وأرجع التقرير الارتفاع الى ارتفاع أرباح أسهم من الشركات العامة بـ 3 مليار جنيه لتحقق 4 مليار جنيه، وحققت أرباح الأسهم من هيئة قناة السويس 14.7 مليار جنيه، وحققت أرباح الأسهم من الهيئات الاقتصادية 5.2 مليار جنيه.