متلقو لقاح كورونا بالإسكندرية: «الحمد لله عندنا دولة بتوفر العلاج» (فيديو)

قال محمد محمود، بالمعاش، أحد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد بالإسكندرية، إنه مصاب بأمراض مزمنة، وأقدم على تلقي اللقاح لحماية نفسه من فيروس كورونا.وأضاف لـ« الدستور» أنه يعاني من أمراض السكر والضغط، بجانب تركيب دعامة بالقلب، لذلك يجب عليه أن يقي نفسه من الفيروس، قائلًا: « لازم نحمى نفسنا حتى لو بنسبة 80%».وتابع: «نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته الناجحة بتوفير اللقاح للشعب بالمجان، فهناك دول لم يصل لها اللقاح حتى الآن»، قائلًا: « إحنا نحمد ربنا على أن الدولة بتوفر العلاج واللقاح للمواطنين، خاصة كبار السن وسرعة الاستجابة لهم».وأشار إلى أن ابنته تقدمت بالتسجيل له على موقع وزارة الصحة، حيث تلقي الرد خلال 24ساعة وتم توجيهه إلى المركز الإفريقي لصحة المرأة بمنطقة محطة الرمل للتطعيم واخد اللقاح.وقالت الدكتورة شفيقة محمد حسن، إحدى المواطنات اللاتي توافدن على المركز الإفريقي لصحة المرأة بالإسكندرية لتلقي لقاح فيروس كورونا اليوم، إن التطعيم باللقاح مهم جدًا للوقاية من الفيروس خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.وأضافت لـ« الدستور» أنها عند الإعلان عن التسجيل، قامت بالدخول على موقع الوزارة على الإنترنت لتسجيل البيانات الشخصية، والأمراض التي تعاني منها، حيث تلقت أمس رسالة نصية للحضور صباح اليوم لتلقي التطعيم.وأشارت إلى أن التطعيم ضد فيروس كورونا مثل جميع التطعيمات الأخرى، ومنها تطعيم فيروس الأنفلوانزا والذي يتلقى الناس التطعيم منه كل عام، والتطعيمات الأخرى مثل التطعيم ضد فيروس B، والحصبة وشلل للأطفال، فجميعها تطعيمات ليس لها أي آثار جانبية.وأكدت أن التطعيمات فائدتها بناء مناعة الجسم ضد الفيروسات وليس الإضرر بصحة المواطن، وإذا تم تسجيل أي أعراض جانبية تكون بنسبة بسيطة جدًا متعارف عليها، قائلة: «الحمد لله انا مقتنعة بأهمية اللقاح لذلك أنا هنا الآن».وتوافد المواطنين من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، منذ صباح اليوم الخميس على المركز الافريقى لخدمات صحة المرأة بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية أحد مقرات تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية دائما سباقة وكانت من أولى المحافظات التي بدأت لتلقي اللقاح، لافتًا أنه تم تخصيص ثلاثة مراكز تطعيم بالمحافظة بواقع 288 مواطن يوميًا، وتشمل المراكز؛ مركز صحة العمراوي بحي المنتزة أول، ومركز صحة المفروزة بمينا البصل والمركز الأفريقي لصحة المرأة بالأزاريطة.ومن جانبه؛ أوضح الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، أنه تم بدء التسجيل منذ 3 أيام من خلال الخط الساخن فى جميع مناطق تقديم الخدمة وتوصل رسالة للمواطن بقبول التسجيل ويتم توجيه إلى المركز الخاصة به ويتم استقبالة فى غرفة التسجيل، وبعد ذلك غرفة الموافقة المستنيرة، وغرفة تطعيم الجرعة الاولى، ويتم متابعته فى غرفة المتابعة والكشف، ويوجد نوعين من التطعيم أسترازينيكا الفارق الزمنى بين الجرعتين 3 أشهر، وسينوفارم الفرق الزمنى أسبوعين.