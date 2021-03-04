«الصحة»: مستمرون في تلقي طلبات الحصول على لقاح كورونا

ويمكن التسجيل عبر هذا الرابط http:www.egcovac.mohp.gov.eg

بدأت وزارة الصحة والسكان، اليوم، تطعيم أول دفعة من المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وكشفت الوزارة أنها مستمرة في تلقى طلبات للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر موقعها الإلكتروني.ويمكن الحصول على اللقاح، من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة، ثم اختيار تسجيل الحصول على اللقاح، وسيتم طرح عدد من الأسئلة على العاملين من القطاع الطبي، والمواطنين لمعرفة ذوى الأمراض المزمنة أو كبار السن فقط.