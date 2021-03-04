محاظ دمياط توجه بمضاعفة التغذية المدرسية أثناء الامتحانات

قال عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجهت بمضاعفة الوجبة المدرسية المقدمة للطلاب بجميع المدارس، أثناء سير الامتحانات.وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات اليوم الخميس أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الدولة بالطلاب وتحقيق التكامل الغذائي لهم وخاصة أثناء إجراء الامتحانات، موضحا انه سيتم زيادة التغذية المدرسية وهناك رقابة على جودتها وصلاحيتها بصورة مستمرة.