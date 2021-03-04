جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مسابقة الاتحاد الرياضي للشطرنج

نجحت جامعة أسيوط، في الحصول على المركز الثاني، على مستوى الجامعات، في مسابقة الاتحاد الرياضي للشطرنج، فرق طالبات جماعي، والتي أقيمت خلال الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنظام الأون لاين بمشاركة 123 طالبًا و6 طالبة يمثلون 25 جامعة مصريةواستقبل الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فريق الطالبات الحاصل على المركز الثاني في بطولة الشطرنج فرق والذي ضم الطالبة مارى وجيه موسى بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة والطالبة روزت سمير بالفرقة الرابعة بكلية الطب والطالبة هيلانه عاطف اسحق بالفرقة الرابعة بكلية التجارة والطالبة هند جمعة عمران بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق وبحضور الدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأستاذة أميمة إبراهيم خالد مدير إدارة النشاط الاجتماعي والأستاذة نهلة محمد محمد والأستاذة ولاء حسنى المشرفتان على نشاط الشطرنج برعاية الشباب.وأكد أن جامعة أسيوط، تمتلك نقاط قوة كثيرة بين الجامعات الأخري، من ضمنها المواهب المتعددة لطلبتها، استطاعوا حصد العديد من المراكز المتقدمة فى كافة المسابقات والمحافل الدولية، وهو ما تقابله إدارة الجامعة بالحرص على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للعناصر الموهوبة في مختلف المجالات.