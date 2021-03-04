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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

درة حبيبة هاني سلامة في «بين السما والأرض»

الخميس 04/مارس/2021 - 12:41 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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تواصل الفنانة درة، تصوير دورها في مسلسل " بين السماء والأرض" والذى تشارك في بطولته أمام النجم هاني سلامة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل من خلال 15 حلقة على احدى قنوات الشركة المتحدة.

وقال مصدر من داخل العمل لـ "الدستور" أن درة تلعب دور فتاة محجبة تدعى علا تربطها علاقة حب بالدكتور حميد سراج الدين، والذى يقوم بدوره هاني سلامة وتتوج هذه العلاقة بالزواج.

و مسلسل "بين السماء والأرض"، مأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ، وهو من سيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج ماندو العدل، ومن إنتاج سينرجي ومن بطولة أحمد بدير، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، ونجلاء بدر، ومحمد لطفي، ومحمد ثروت، وعدد آخر من النجوم.

يذكر أن، مسلسل "بين السماء والأرض"، هو العمل الفني الثالث بين الفنانة درة والفنانة هاني سلامة، حيث شاركا الثنائي في أعمال أخرى هما فيلم "الأولة في الغرام"، ومسلسل "نصيبي وقسمتك".

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