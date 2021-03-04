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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير اقتصادي: الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية تدعم تطوير الريف

الخميس 04/مارس/2021 - 12:40 م
خالد الشافعي
خالد الشافعي
علا العلاف
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كشف الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة لدراسة الاقتصادية الاستراتيجية، أن مصر لديها عددا من الاتفاقيات مع البنك الدولي والآسيوي ومؤسسات أخرى، بشأن رؤى تطوير مصر والحصول على تمويلات بفائدة وعائد مناسب لتطوير البنية التحتية والأساسية، وكذلك إقامة مشروعات الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي.

وأوضح الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة لدراسة الاقتصادية الاستراتيجية في تصريحات لـ "الدستور"، أن هذه المؤسسات تقوم بزيارة المشروعات المنفذة في مصر، وذلك للوقوف على آخر ما وصلت إليه هذه المشروعات وكان هناك زيارة سفير الاتحاد الأوروبي لمحافظة المنيا لتفقد المشروعات هناك والتي يمولها الاتحاد، لكافة المشروعات الممولة والتي تحصل على دعم دولي أو بفائدة ميسرة يتم متابعتها من الجهات المانحة والممولة، وهذا أمر طبيعي ومتعارف عليه، وكافة اللجان التي تزور مصر تشهد بالإنجازات الكبيرة المحققة على أرض الواقع.

وقال " الشافعي" أن قطاع الإسكان بما فيه من تطوير شبكات المياه، والصرف الصحي، والبنية التحتية جميعها تشهد طفرة كبيرة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتم إنفاق مليارات الجنيهات علي هذه المشاريع والتي تعود بالنفع على جميع المواطنين

وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد ذكر أن بأن هناك بعثة من البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تزور مصر خلال الفترة الحالية، لمتابعة الأعمال التي تم إنجازها بمشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية، القائم على النتائج (P for R)، بمرحلتيه الأولى والثانية، وتستمر الزيارة حتى يوم 10 مارس الجاري.

و يقوم برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية فى مرحلته الأولى بتصميم وتنفيذ 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 833 ألف نسمة بـ3 محافظات (الدقهلية، والشرقية، والبحيرة)، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 550 مليون دولار، بينما في مرحلته الثانية يقوم بتوصيل خدمات الصرف الصحي لعدد من المناطق الريفية بـ5 محافظات (المنوفية، والغربية، ودمياط، والشرقية، والدقهلية) بتمويل مشترك من البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 600 مليون دولار.

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