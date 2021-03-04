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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جريمة بطلها «فيسبوك».. فلسطينية تقتل زوجها لأجل عيون عشيقها المصرى

الخميس 04/مارس/2021 - 12:59 م
جثة
جثة
ندى حمدى
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، لغز مقتل عربى الجنسية بالحوامدية، حيث تبين أن زوجته وعشيقها وراء الجريمة بعد أقل من شهر من حضورهما إلى مصر.

وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الزوجة تعرفت على صديقها من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وطلب منها الحضور إلى مصر بصحبة زوجها، فحضرا وأقاما بالقرب من منزله في شقة مستأجرة، وتطورت العلاقة بين الشاب والزوجة الفلسطينية، حتى قررا التخلص من الزوج.

وحسب التحريات، استدرج العشيق والزوجة، المجني عليه إلى مكان خال من المارة، وقام صديق الشاب بضربه بخشبة على رأسه، فسقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وألقي القبض على المتهمين.

وأوضحت التحريات أن المتهمين تخلصا من المجني عليه وألقوا جثته في مصرف زراعي.

تلقت الأجهزة الامنية بالجيزة بلاغًا بالعثور على جثة بطريق أبوصير بدائرة قسم الحوامدية، وانتقلت على الفور قوات الأمن، وتبين من الفحص أن الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر وبحوزته متعلقاته الشخصية، وتبين من فحصها أنه يمتلك جواز سفر ويحمل جنسية عربية.

وبينت المعاينة الأولية أنه مصاب بضربة بالرأس أدت لوفاته، وشكل اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

وتولى فريق البحث برئاسة العميد أحمد الوتيدي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، فحص كاميرات المراقبة في محيط والطريق المؤدي لموقع العثور على الجثة.

تم تحرير محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة التي تولت التحقيقات.


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