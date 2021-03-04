إزالة 7 حالات تعدِ على الأراضِ الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "إدكو - كفر الدوار - بدر "عن إزالة 7 حالات تعدي على مساحة 1750 م2 عبارة عن:- إزالة فورية لعدد 4 حالات تعدى بالبناء علي أرض أملاك دولة بمساحة 1300 م٢ بإدكو عبارة عن أساسات وسمل خرسانى، إزالة 2 حالة تعدى على الرقعة الزراعية بمساحة 300 متر، عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بكفر الدوار.كما تم إزالة مباني مخالفة على أرض زراعية بمساحة 150 متر٢ خارج الحيز بقرية عمر شاهين بنطاق وحدة أم صابر بمركز بدر.