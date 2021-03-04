حملة التطعيم ضد كورونا تنطلق في أربيل

أعلنت صحة محافظة أربيل بإقليم كردستان العراقي، اليوم الخميس، عن الشروع بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.وذكر المسئول عن الحملة، سرهنك جمبار، في تصريح، أوردته قناة "السومرية نيوز": "أن صحة أربيل بدأت بتطعيم الكوادر الطبية في عدد من المستشفيات من الذين هم على تماس مباشر مع مرضى كوفيد 19".وأضاف أنه بعد إكمال تطعيم الكوادر الطبية سيتم تلقيح كبار السن ممن يتجاوزون الـ70 عاما وثم 60 عاما والمصابين بالأمراض المزمنة، والقوات الأمنية، حسب الخطة التي وضعتها وزارة الصحة.وأوضح أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني للذين يرغبون بتلقي اللقاح بتسجيل أسمائهم، خلال الأسبوع المقبل، بعد وصول كمية جديدة من اللقاح المضاد لكورونا.