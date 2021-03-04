محافظ مطروح: وصول جهازي تخدير لمستشفى مطروح العام

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، عن وصول جهازي تخدير لمستشفى مطروح العام بتكلفة 10 ملايين جنيه، كدعم من محافظة مطروح، مؤكدا على توفير مزيد من الأجهزة الطبية استمرارًا لدعم قطاع الصحة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.وأوضح الدكتور أحمد البلتاجى، وكيل وزراة الصحة بمطروح، أنه تم وصول وتركيب جهازى تخدير ماركة GE carestation 650 بمستشفى مطروح العام مع بدء تشغيلهما لخدمة المرضى فى إطار جهود محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الصحة، لتحسين الخدمات الطبية والارتقاء بها لأهالى المحافظة.