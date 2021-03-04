محطات لا تتوقف.. تطوير القرى المصرية وافتتاح الفيروز للاستزراع السمكي

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه لم تأت المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية من قبيل المصادفة أو الفكر التلقائي، ولكن كانت جميع هذه المشروعات نتيجة للأخذ بذات الفكر المنهجي العلمي، حيث تم وضع رؤية شاملة للتنمية، تترجمها على الأرض والخرائط إلى مُخطط إستراتيجي.وقالت إن هذا المخطط تُنفذه الدولة من خلال مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، وهو ما بدأته مصر من خلال وضع رؤية مصر 2030، بمجرد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في منتصف 2014، والتي كان لها مستهدفات واضحة.وأضافت في تقرير لها بالعدد السادس والعشرون من مجلة مصر معاك، أنه يأتي ضمن هذه المشروعات والتي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين "المشروع القومي لتطوير القرى المصرية" في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لرفع كفاءة وتطوير القرى المصرية المستهدفة، ويمس حياة 58 مليون مواطن مصري، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأكدت الوزارة أن الرئيس السيسي،وجه بتعبئة وتوحيد جهود كافة مؤسسات الدولة الوطنية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، للبدء في تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذى يستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري، بإجمالي 4584 قرية، وتوابعها، بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه، والذي سيتم من خلاله تحقيق التنمية الشاملة لكافة القرى المصرية، عبر تنفيذ العديد من التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق، في قطاعات تشمل الطرق والنقل، والصرف الصحي ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير الوحدات المحلية، والشباب والرياضة، والخدمات الصحية والتعليمية، والتدخلات الاجتماعية المختلفة، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية.وأشارت الوزارة إلى أنه بدأت المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، والتي وجه بالبدء في تنفيذها الرئيس السيسي خلال عام 2019، مستهدفة تطوير وتنمية 375 تجمعًا ريفيًا، تضم 4.5 مليون مواطن، وذلك من خلال تنفيذ 2180 مشروعًا بإجمالي استثمارات 13.5 مليار جنيه، حيث تم خلال العام المالى 20192020 البدء في تنمية 143 تجمعًا ريفيًا في 11 محافظة، والتي تم الانتهاء من مختلف المشروعات الخاصة بها، فيما عدا عدد محدود من مشروعات الصرف الصحي الجاري استكمالها حاليًا، والمقرر الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام المالي 20202021، كما أنه جار خلال العام المالي 20202021 تنمية وتطوير 232 تجمعًا ريفيًا الباقية، ووصلت معدلات التنفيذ بها إلى 50%، ومن المستهدف الانتهاء منها بنهاية العام المالي 20202021.وتابعت أن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، تتضمن العمل على تنمية كافة المراكز الريفية، وذلك من خلال الاستهداف العاجل لتنمية 50 مركزًا على مستوى 20 محافظة، اعتمادًا على نتائج المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة لكافة المراكز على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 175 مركزًا وتضم 4209 قري، إلى جانب نحو 30900 تابع وعزبة ونجع.وعلى صعيد التنمية المتواصلة، فقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، ذلك المشروع الذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس السيسي.وأكدت الوزارة أنه يساهم المشروع العملاق بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.