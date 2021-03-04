«القضاء الأعلى في العراق» يبحث مع بريطانيا التحقيق الدولي في جرائم داعش

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، اليوم الخميس، مع السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى - أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن زيدان بحث مع هيكي تقديم الدعم ل‍فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) بخصوص جمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات "داعش" الإرهابية.