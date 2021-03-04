«القضاء الأعلى في العراق» يبحث مع بريطانيا التحقيق الدولي في جرائم داعش
الخميس 04/مارس/2021 - 12:34 م
أ ش أطباعة
التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، اليوم الخميس، مع السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى - أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن زيدان بحث مع هيكي تقديم الدعم لفريق التحقيق الدولي (يونيتاد) بخصوص جمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات "داعش" الإرهابية.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى - أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن زيدان بحث مع هيكي تقديم الدعم لفريق التحقيق الدولي (يونيتاد) بخصوص جمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات "داعش" الإرهابية.