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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 آلاف سكندرى سجلوا للحصول على «لقاح كورونا»

الخميس 04/مارس/2021 - 12:48 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، إطلاق إشار البدء لتلقى المواطنين السكندريين للقاح "كوفيد- ١٩"، بمركز طب أسرة العمراوى بمنطقة المنتزه الطبية، للفئات المستهدفة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والأطقم الطبية، وذلك من خلال فريقين من الأطباء، وذلك بتطعيم 300 مواطن، ضمن أكثر من 3000 مواطن قاموا بالحجز الإلكتروني لتلقي اللقاح على مستوى محافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك طبقًا للخطة القومية الموضوعة لتلقي اللقاح بداية من مستشفيات العزل وباقي مستشفيات تقديم الخدمة الطبية، ويتم البدء لتلقي المواطنين للقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة والغسيل الكلوي ومرضى الكبد وكبار السن.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وأكد الشريف أن الإسكندرية دائمًا سباقة، وكانت من أولى المحافظات التي بدأت لتلقي اللقاح، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 3 مراكز تطعيم بالمحافظة بواقع 288 مواطنًا يوميًا، وتشمل المراكز؛ مركز صحة العمراوي بحي المنتزه أول، ومركز صحة المفروزة بمينا البصل والمركز الإفريقي لصحة المرأة بالأزاريطة.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه تم بدء التسجيل منذ 3 أيام من خلال الخط الساخن فى جميع مناطق تقديم الخدمة وتوصل رسالة للمواطن بقبول التسجيل ويتم توجيهه إلى المركز الخاص به ويتم استقباله فى غرفة التسجيل، وبعد ذلك غرفة الموافقة المستنيرة، وغرفة تطعيم الجرعة الأولى، وتتم متابعته فى غرفة المتابعة والكشف، ويوجد نوعان من التطعيم أسترازينيكا الفارق الزمنى بين الجرعتين ٣ أشهر، وسينوفارم الفارق الزمنى أسبوعان.

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