رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات»: 5.73 مليون مستفيد من صرف معاش نوفمبر الماضي

الخميس 04/مارس/2021 - 12:50 م
معاش
معاش
طارق عتمان
طباعة
كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مارس الجاري، عن أن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية 1.574 مليون حوالة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 1.692 مليون حوالة عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل تراجع سنوي 6.97%، وبنمو شهري 10.30%، بعد أن سجل في أكتوبر 1.427 مليون حوالة.

ويرجع السبب في انخفاض الحوالات إلى تطبيق الهيئة الإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية مع انتشار فيرس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفق تعليمات الاتحاد العالمي للبريد وتعليمات النقل والشحن مع تخوف المستخدمين من الاعتماد على هذه الوسائل.

وأكد التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن عدد مكاتب البريد بلغ 4020 مكتبا بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 3982 مكتبًا عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 0.95% وشهري 00.20%، بعد أن بلغت 4012 مكتبًا في أكتوبر.

وقال التقرير إن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجل 25.29 ألف نسمة في نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 25.06 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو سنوي 0.90%، وبتراجع شهري 0.05%، بعد أن بلغت في أكتوبر 25.30 ألف نسمة.

وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات المنصرفة من خلال البريد بلغ 5.73 مليون مواطن خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 5.61 مليون مواطن عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 2.14%، وشهري 9.35%، بعد أن سجل 5.24 مليون مواطن في أكتوبر الماضي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

أول صورة لقتيل السلام قبل ذبحه على يد ابن خالته

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

الصور

image description

دورات مجانية على الحرف اليدوية للشباب بالغرفة التجارية في أسيوط

image description

تخصيص 42 قطعة أرض لإنشاء مدارس بقرى أسيوط

image description

تعاون بين جامعة أسيوط والحماية المدنية في التدريب على التعامل مع الحرائق

image description

«أسيوط» تستعد للتطعيم ضد كورونا.. أين تحصل على اللقاح؟

image description

طلاب الثانوية بأسيوط يفضلون «امتحان التابلت».. ونخشى «السيستم» في الشهادة

الأكثر قراءة

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

التحفظ على أموال «الجماعة الإسلامية» ووضع عناصرها على قوائم ترقب الوصول

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

قصر باكنجهام: الأمير فيليب خضع لعملية ناجحة بسبب مشكلة سابقة بالقلب

صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

تهديد بوجود قنبلة يغلق «تاج محل» بالهند

كم تبقى على رمضان 2021 | موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟

«كشفت له فى بيتى».. عندليب الصحافة يحكى عن بليغ حمدى