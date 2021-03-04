«الاتصالات»: 5.73 مليون مستفيد من صرف معاش نوفمبر الماضي

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مارس الجاري، عن أن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية 1.574 مليون حوالة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 1.692 مليون حوالة عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل تراجع سنوي 6.97%، وبنمو شهري 10.30%، بعد أن سجل في أكتوبر 1.427 مليون حوالة.ويرجع السبب في انخفاض الحوالات إلى تطبيق الهيئة الإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية مع انتشار فيرس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفق تعليمات الاتحاد العالمي للبريد وتعليمات النقل والشحن مع تخوف المستخدمين من الاعتماد على هذه الوسائل.وأكد التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن عدد مكاتب البريد بلغ 4020 مكتبا بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 3982 مكتبًا عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 0.95% وشهري 00.20%، بعد أن بلغت 4012 مكتبًا في أكتوبر.وقال التقرير إن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجل 25.29 ألف نسمة في نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 25.06 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو سنوي 0.90%، وبتراجع شهري 0.05%، بعد أن بلغت في أكتوبر 25.30 ألف نسمة.وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات المنصرفة من خلال البريد بلغ 5.73 مليون مواطن خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 5.61 مليون مواطن عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 2.14%، وشهري 9.35%، بعد أن سجل 5.24 مليون مواطن في أكتوبر الماضي.