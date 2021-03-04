رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السبكي: التأمين الشامل يقدم 2300 خدمة طبية في الإسماعيلية

الخميس 04/مارس/2021 - 12:33 م
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إنه من المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، وتقديم خدمات المشروع الجديد من خلال 66 منشأة.

تشمل المنشآت "12 مستشفى، 20 مركز صحي، 34 وحدة صحية"، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بأعلى مستوى من الجودة العالمية ودون تمييز.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه تغطي حزمة الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للمنتفعين كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحي وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، وذلك وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، كما أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى في المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

أول صورة لقتيل السلام قبل ذبحه على يد ابن خالته

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2021

«غيّره فى الحمام».. «بنطلون مقطّع» يمنع طالبًا من دخول الامتحان (صورة)

الصور

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مسابقة الاتحاد الرياضي للشطرنج

image description

رفع 165 طن مخلفات في حملات نظافة وتمهيد طرق بأسيوط

image description

دورات مجانية على الحرف اليدوية للشباب بالغرفة التجارية في أسيوط

image description

تخصيص 42 قطعة أرض لإنشاء مدارس بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

التحفظ على أموال «الجماعة الإسلامية» ووضع عناصرها على قوائم ترقب الوصول

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مؤسسة كورية جنوبية تبني أول مستشفى رعاية مركزة في العراق

قصر باكنجهام: الأمير فيليب خضع لعملية ناجحة بسبب مشكلة سابقة بالقلب

صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

تهديد بوجود قنبلة يغلق «تاج محل» بالهند

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟