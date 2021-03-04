السبكي: التأمين الشامل يقدم 2300 خدمة طبية في الإسماعيلية

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إنه من المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، وتقديم خدمات المشروع الجديد من خلال 66 منشأة.تشمل المنشآت "12 مستشفى، 20 مركز صحي، 34 وحدة صحية"، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بأعلى مستوى من الجودة العالمية ودون تمييز.وأضاف في تصريحات صحفية أنه تغطي حزمة الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للمنتفعين كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحي وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، وذلك وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، كما أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى في المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.