كورونا تكبد الاتحاد للطيران خسائر بـ 1.7 مليار دولار في 2020

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، اليوم الخميس، تكبدها خسارة تشغيلية أساسية 1.7 مليار دولار في 2020، وهو ما يزيد عن مثلي خسارة العام السابق، وعزت الأمر إلى تراجع الطلب وتقليص الخدمة جراء الجائحة.وأضافت الشركة في بيان لها، أنها سجلت في 2019 خسارة تشغيلية أساسية بلغت 800 مليون دولار.وتراجعت إيرادات المسافرين 74 % إلى 1.2 مليار دولار من 4.8 مليار دولار في 2019.