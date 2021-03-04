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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 165 طن مخلفات في حملات نظافة وتمهيد طرق بأسيوط

الخميس 04/مارس/2021 - 12:32 م
مخلفات في حملات
مخلفات في حملات
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أعلن محافظ أسيوط، شن حملات نظافة وتمهيد للشوارع بمراكز البداري والغنايم والقوصية وأبوتيج والقرى التابعة لها، حيث تم رفع مخلفات الرى بقرية نجع المغربي غرب النيل بالتعاون مع المواطنين والمشاركة المجتمعية والمساعدة بمقطورات وجرارات زراعية حيث تم رفع ما يزيد عن 18 مقطورة و10 قلابات وهو ما يوازي 100 طن مخلفات تقريبًا، كما تم رفع 65 طن من القمامة بمعدات الحملة من قلاب ولودر وعمال النظافة اثناء الفترة الصباحية  بشوارع المدينة الرئيسية فضلًا عن رفع القمامة والمخلفات من أماكن تجمعها بأبوتيج وتسوية الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع وإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق لتسهيل الحركة والمرور والانتقال داخليًا وبين القرى وبعضها، مضيفًا أن هذه الحملات برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وهويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد ابراهيم عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق وتمهيد غير المرصوفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل النقل والانتقال بين المراكز وداخل المدينة دون معاناه فضلًا عن رفع القمامة وإزالة التعديات على الأراضي أولًا بأول للحفاظ على حق الدولة والشعب لافتًا إلى أهمية استمرار حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق وإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بكافة قرى ومراكز المحافظة مضيفًا أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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