15250 إصابة بكورونا فى بولندا

سجلت وزارة الصحة البولندية 15 ألفا و250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة -وفقا لراديو بولندا، اليوم الخميس- أنه تم تسجيل 289 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونًا و448 ألفًا و619 شخصًا، وذلك بعدما تعافى 7140 شخصًا.