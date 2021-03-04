الصين تهدي الجامعة العربية لقاحات كورونا لتطعيم العاملين والمترددين عليها

أهدت الصين، اليوم الخميس، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية كمية من لقاحات كورونا لتطعيم كافة العاملين في مبنى الأمانة العامة للجامعة والمترددين عليها.جرى الإعلان عن ذلك خلال - مؤتمر صحفي - عقده اليوم الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي والسفير الصيني لدى مصر لياو ليتشيانج.