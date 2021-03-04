الصين تهدي الجامعة العربية لقاحات كورونا لتطعيم العاملين والمترددين عليها
الخميس 04/مارس/2021 - 12:31 م
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أهدت الصين، اليوم الخميس، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية كمية من لقاحات كورونا لتطعيم كافة العاملين في مبنى الأمانة العامة للجامعة والمترددين عليها.
جرى الإعلان عن ذلك خلال - مؤتمر صحفي - عقده اليوم الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي والسفير الصيني لدى مصر لياو ليتشيانج.
جرى الإعلان عن ذلك خلال - مؤتمر صحفي - عقده اليوم الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي والسفير الصيني لدى مصر لياو ليتشيانج.