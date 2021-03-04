الاتحاد الأوروبي يدين استهداف الصحفيين في أفغانستان
الخميس 04/مارس/2021 - 12:38 م
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أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات المستهدفة ضد الصحفيين والسيدات في أفغانستان، وذلك على خلفية إعلان تنظيم داعش مسئوليته عن مقتل ثلاث صحفيات في أفغانستان.
ودعا وفد الاتحاد الأوروبي في أفغانستان- في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- كل الأطراف المتناحرة إلى إنهاء العنف في أفغانستان.
وأضاف البيان- الذي نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الخميس، أجزاء منه- أن طالبان تظل مسئولة عن غالبية الإصابات في صفوف المدنيين والاغتيالات المستهدفة إما بشكل مباشر أو بانتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار، كما شدد على ضرورة وقف استهداف الصحفيين والسيدات.
ودعا وفد الاتحاد الأوروبي في أفغانستان- في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- كل الأطراف المتناحرة إلى إنهاء العنف في أفغانستان.
وأضاف البيان- الذي نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الخميس، أجزاء منه- أن طالبان تظل مسئولة عن غالبية الإصابات في صفوف المدنيين والاغتيالات المستهدفة إما بشكل مباشر أو بانتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار، كما شدد على ضرورة وقف استهداف الصحفيين والسيدات.