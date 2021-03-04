بدء تطعيم كبار السن بلقاح كورونا بمستشفى سمالوط النموذجي

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، بدء تفعيل مبادرة لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين، والتي انطلقت اليوم من داخل مستشفى سمالوط النموذجي شمال المحافظة، حيث تم تطعيم عدد من المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي والأورام والمواطنين الذين أجروا عمليات جراحية مثل قلب مفتوح أو قسطرة مخية أو طرفية أو زراعة كلي أو كبد والذين قاموا بالحجز من خلال موقع وزارة الصحة.وقال أحد المواطنين والذي حصل على اللقاح إنه قام بالحجز عبر الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا بوزارة الصحة وكان حريصا على ذلك لأنه يعاني من أمراض مزمنة وتقدم في السن ويعيش بمفرده.وقام المحافظ بتفقد أعمال بدء التطعيم وشدد علي حسن معاملة المواطنين المتقدمين للحصول على اللقاح ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي.