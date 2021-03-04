ضبط صاحب مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من الدعم في القليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة القليوبية، لاستيلائه على 10 ملايين و120 ألف و972 جنيها، من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.