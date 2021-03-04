اليوم.. قمة "إسرائيلية نمساوية دنماركية" لإنتاج لقاح كورونا

يصل اليوم الخميس إلى إسرائيل المستشار النمساوي سباستيان كورتس ورئيسة حكومة الدنمارك ميدا فردركسن للمشاركة في قمة مشتركة حول موضوع اللقاح بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والتي سيتم خلالها تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مجال الأبحاث، وتطوير وإنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا.في البداية سجتمع الزعماء الثلاثة في إطار قمة ثلاثية، ثم ستجري جلسة موسعة مع المختصين من الدول الثلاثة، وسيشارك بها وزير الصحة الإسرائيلي يولي ادلشتاين، رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شابات، المدير العام لديوان رئيس الحكومة تساحي برفرمان والمدير العام لوزارة الصحة بروفيسور حازي ليفي، وسيقوم القادة الثلاثة خلالها بالإدلاء بتصريحات إعلامية، بحسب ما أفادت به مواقع إسرائيلية صباح اليومتأتي هذه القمة استمرارا لمباحثات "منتدى الدول الرائدة بمجال مكافحة فيروس كورونا" بقيادة المستشار النمساوي، وسيناقش الزعماء اليوم القدرة على إنتاج اللقاح، تعزيز البحث والتطوير بمجال اللقاحات، إدارة روتين كورونا واستراتيجية الخروج، وأيضا الطريقة لعودة جهاز التعليم.من المتوقع أن يدفع تعزيز المشروع الدولي الذي تقوده إسرائيل جنبا إلى جنب مع دول مختلفة إلى الاستعداد إلى أوبئة مستقبلية والاستعداد إلى تطوير لقاحات بوقت قصير لجميع الدول.