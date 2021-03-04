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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة تطلق 13 قافلة بالمجان ضمن «حياة كريمة»

الخميس 04/مارس/2021 - 12:27 م
قافلة طبية
قافلة طبية
فاتن خديوى - سارة سعودى
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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم، 13 قافلة طبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وقالت وزارة الصحة، إن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأضافت أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشارت إلى القوافل سيتم إطلاقها في مناطق؛ نزلة البرقى مركز الفشن بمحافظة بني سويف، ودلهمو مركز أشمون محافظة المنوفية، والشيخ مسعود مركز العدوة محافظة المنيا، والرفشة مركز أبوتشت محافظة قنا، والحلازين محافظة مطروح، وبويط مركز الرحمانية محافظة البحيرة، ونزة الحاجر مركز جهينة محافظة سوهاج، وكفر المنازلة مركز كفر سعد محافظة دمياط، وأبوسمبل السياحي محافظة أسوان، ومركز طبي الأسمرات مركز المقطم محافظة القاهرة، وأبوهريرة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، ووحدة المطار مركز شرق محافظة الإسكندرية، ومرسى حميرة ومنطقة الخير مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر.

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