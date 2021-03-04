العراق: تدمير 3 أوكار لداعش في صلاح الدين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، عن تدمير ثلاث أوكار (مضافات) تحتوي مواد لوجستية وطبية لتنظيم "داعش" الإرهابي شرق محافظة صلاح الدين.وأوضح إعلام الحشد- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن "قوة من اللواء 16 للحشد الشعبي عثرت على ثلاث مضافات تحتوي مواد لوجستية وطبية لتنظيم داعش الإرهابي وعبوتين ناسفتين قرب قرية الزركة شرق محافظة صلاح الدين".وأضاف أن قوات اللواء بالتعاون مع مديرية مكافحة المتفجرات للحشد دمرت جميع المضافات بشكل آمن، لكي لا تستخدم من قبل الإرهابيين مجددا، فضلا عن معالجة العبوتين الناسفتين.