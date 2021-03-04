بدء تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في الإسكندرية.. وتخصيص 3 مراكز للتطعيم

توافد المواطنين من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، على المركز الإفريقى لخدمات صحة المرأة بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية أحد مقرات تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وقالت الدكتورة أمينة جلال، مدير عام منطقة وسط الطبية، إنه تم تخصيص 3 مراكز للتطعيم بمحافظة الإسكندرية، وهى مركز العمراوي بمنطقة المنتزه الطبية، ومركز سموحة الطبي بمنطقة شرق، والمركز الإفريقى لخدمات صحة المرأة بمنطقة وسط الطبية.وأضافت لـ«الدستور» أن اليوم هو أول أيام التطعيم بمحافظة الإسكندرية، حيث بدأ من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الخامسة مساءً وتشمل أيام الجمعة والأجازت بدون توقف.وأوضحت أن الجرعات التي تم إمداد المركز بها من وزارة الصحة بالقاهرة تتخطى الألف جرعة، لافتًا إلى أن نوع المصل هو «استرازينكا»، حيث يتم تطعيم المواطن بجرعة وبعد 12 أسبوع يتلقى الجرعة الثانية، حيث سيتم تطعيم جميع المواطنين كجرعة أولى، ويتم إعطاء كل مواطن استمارة بتسجيل تاريخ التطعيم اليوم، وتاريخ الجرعة الثانية بعد 12 أسبوع.وأكدت أن المواطنين يتم توقيع الكشف عليهم، حيث كل فرد لديه خط سير من التسجيل على موقع الوزارة، وبعد وصول رسالة بالتأكيد يتوجه إلى المركز، مشيرًا إلى أن الأولوية اليوم هي لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث توافد اليوم على المركز عدد من كبار السن على كراسي متحركة.وأشارت إلى أنه حتى الآن استقبل المركز 34 مواطنا خلال الساعتين الأولى من بدء التطعيم، وسوف يتم تطعيم جميع من لديهم رسالة تأكيد من الوزارة بالتطعيم، لافتة إلى أن المواطنين من كبار السن الذين لم يستطيعوا التسجيل على الإنترنت، يتم التسجيل لهم عن طريق فريق من الوزارة متواجد بالمركز ويتم تسجيل البيانات للمواطنين الذين يقدمون على تلقي اللقاح.وأكدت أن المواطن بعد تلقي اللقاح يتواجد تحت الملاحظة لمدة ربع ساعة، مشيرة إلى أن جميع من تلقوا العلاج خرجوا سالمين لأن اللقاح آمن ولم يتم تسجيل أي أعراض جانبية.