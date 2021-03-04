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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رحاب الجمل بثلاثة وجوه درامية في رمضان

الخميس 04/مارس/2021 - 12:56 م
رحاب الجمل
رحاب الجمل
دعاء عبد المقصود
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تعيش الفنانة رحاب الجمل حالة من الانتعاش الفني خلال شهر رمضان المقبل، حيث تشارك في بطولة 3 أعمال درامية دفعة واحدة، وتواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "شقة 6" أمام النجمة روبي، والمقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية وهى منصة "شاهد".

و"شقة 6"، تدور أحداثه في 15 حلقات درامية، وهو ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار من الرعب والتشويق في إحدى العمارات، ويحدث بعد ذلك أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسًا على عقب، والمسلسل يشارك في بطولته أحمد حاتم، صلاح عبدالله، حمزة العيلي، ملك قورة، ومن تأليف رفيق القاضي، سعاد القاضي، نبيل شعيب، محمود وحيد، ومن إخراج محمود كامل.

على جانب آخر، تسافر رحاب إلى لبنان خلال الفترة المقبلة لتصوير مشاهدها في مسلسل "لحم غزال"، وتشارك البطولة مع النجمة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد شاهين، خالد كمال، والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم، ومن إخراج محمد أسامة.

كما انتهت من 50% من مشاهدها في مسلسل "وكل ما نفترق" أمام النجمة ريهام حجاج، من إخراج كريم العدل.

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