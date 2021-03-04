رئيس «المعاهد الأزهرية» يتابع أعمال الامتحانات في المرج

تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه الشيخ أيمن عبد الغني وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات صفوف الأول والثالث الإعدادي والثاني الثانوي في معاهد المرج بمنطقة القاهرة الأزهرية.وأدى طلاب الصف الأول الإعدادي الأزهري امتحان المواد الثقافية، وطلاب الشهادة الإعدادية امتحان مواد القرآن الكريم والمواد الشرعية، والصف الثاني الثانوي امتحان المواد العربية.وخلال جولته، اطمأن الشيخ صالح عباس، على اتباع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات.