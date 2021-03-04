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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تنفي نقل ذهب من فنزويلا على متن طائراتها إلى مالي

الخميس 04/مارس/2021 - 12:30 م
ذهب
ذهب
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نفت وزارة الخارجية الروسية التقارير التي تحدثت عن أن فنزويلا نقلت على متن طائرات روسية الذهب إلى مالي في عام 2020 لمبادلته باليورو والدولار الأمريكية، مما مكن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من الاستمرار بالسلطة رغم العقوبات الأمريكية.

واعتبرت الخارجية الروسية- وفقا لقناة (روسيا اليوم)- أن ما صرحت به المعارضة الفنزويلية حول إرسال الذهب إلى مالي هو نسج من "خيال غير علمي".

وكان خوليو بورخيس، الذي عينه زعيم المعارضة، خوان جوايدو، مبعوثا رفيعا له في الخارج، قال في تصريحات: "إن الذهب خضع للمعالجة في مالي ثم أعيد بيعه، لكي تحصل حكومة مادورو على ما لا تقل قيمته عن مليار دولار باليورو على نحو خاص".

وتتهم الولايات المتحدة مادورو بالتلاعب في انتخابات 2018 التي أفرزت إعادة انتخابه، وعلى إثر ذلك فرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الوطنية لفنزويلا، عضو "أوبك" في أوائل 2019، بهدف حمل مادورو على الاستقالة.

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