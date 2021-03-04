أردوغان مهاجمًا المعارضة التركية: لن يكون هناك حزب الشعب

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعب الجمهوري التركي، أكبر أحزاب المعارضة، قائلًا: «بهذه الذهنية وتلك العقلية لن يكون هناك مكان لحزب يدعى الشعب الجمهوري في مستقبل تركيا»، جاء ذلك خلال كلمة للرئيس التركي في الاجتماع الموسع لرؤساء المقاطعات التابعة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية.وقال أردوغان: «لقد أظهرنا أننا لا نظير لنا من حيث التجانس والتكامل مع أمتنا، حيث وصل عدد الأعضاء لدينا إلى ما يقرب من 11.5 مليون عضو، وتزيد عملية التحول التي يمر بها العالم من مسئوليتنا أكثر، لقد فوتت تركيا فرصًا كثيرة من قبل، لكن هذه المرة لن تكون هناك عقبة أمام بناء تركيا الكبيرة والقوية، إذ نواصل العمل بطريقة جادة، مع زيادة الدعم الذي نتلقاه من أمتنا».وتابع أردوغان: «لقد وقع حزب الشعب المتورط في السرقة والتحرش في مشكلته الخاصة، إن التفكير الذي يرى الطريق نحو السلطة يتحقق بالوصاية والانقلاب والدعم الخارجي محكوم عليه بالانهيار، قد نضطر إلى الرد عليه من أجل إظهار الوجه الحقيقي لهذا الحزب، نرى من الآن أنه لا مكان لهذا الحزب في مستقبل تركيا. انتهى عصر معارضة جميع الأعمال والمشاريع التي نطورها، فالإصلاحات التي أجريناها في السنوات الماضية هي ملحمة في حد ذاتها، لقد جلبنا نظام الحكم الرئاسي إلى بلادنا، ودشنا خطة عمل حقوق الإنسان، وسوف نعلن خطة الإصلاح الاقتصادي الأسبوع المقبل، فماذا يعني إظهار حزب الشعب لتركيا على أنها جبال من القمامة؟!».وعن الدستور الجديد، قال أردوغان «اقتراح الدستور الجديد يهم الجميع في البلاد، سنُعد دستورًا جديدًا شاملًا وديمقراطيًا ليكون مرشدًا لتركيا في مسيرتها خلال العقود المقبلة».