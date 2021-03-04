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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلومبرج: ترامب يفكر فى الترشح للرئاسة لعام 2024 دون بينس

الخميس 04/مارس/2021 - 12:46 م
ترامب
ترامب
منار أحمد
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ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يفكر في الترشح للرئاسة لعام 2024 دون مايك بينس كنائب له.

جاء ذلك بعد أن وصلت التوترات بينه وبين الرئيس السابق دونالد ترامب إلى ذروتها في الأيام التي أعقبت اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول ودعوتهم إلى قتل بينس.

فيما أشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن ترامب يفكر في أن يكون إلى جانبه شخص من أصول إفريقية أو امرأة.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن ترامب أخبر حلفاءه أنه يفكر بجدية بمحاولة العودة إلى البيت الأبيض، ولذلك تم توجيه نصيحة له باختيار مرشح أكثر تنوعًا لمنصب نائب الرئيس.

وقالت مصادر للوكالة إن ترامب ينظر إلى ترشيح أحد الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبه في الأيام الأخيرة من رئاسته، عندما تم عزله للمرة الثانية من قِبل مجلس النواب للتحريض على أعمال الشغب في الكابيتول.

ومن بين الأسماء المحتملة كنائب لترامب، التي يتم طرحها حاليًا، حاكمة ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، التي دافعت عن إرث ترامب فى أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية، تيم سكوت، وهو الجمهورى الأسود الوحيد فى مجلس الشيوخ.

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