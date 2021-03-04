قصر باكنجهام: الأمير فيليب خضع لعملية ناجحة بسبب مشكلة سابقة بالقلب

أعلن قصر باكنجهام، اليوم الخميس، أن الأمير فيليب، دوق أدنبرة، خضع لعملية ناجحة بسبب وجود مشكلة سابقة لديه في القلب.وقال القصر- حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية- إن دوق أدنبرة خضع، أمس الأربعاء، لعملية ناجحة بسبب وجود مشكلة سابقة في القلب، وذلك في مستشفى سانت بارثولوميو بالعاصمة "لندن".وأضاف القصر أن الأمير فيليب سيظل في المستشفى لعدة أيام من أجل العلاج والراحة والشفاء.وأشارت القناة إلى أنه تم نقل الأمير فيليب، (البالغ من العمر 99 عاما)، يوم الإثنين الماضي من مستشفى الملك إدوارد السابع إلى مستشفى سانت بارثولوميو.