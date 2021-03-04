«الصحة»: تسجيل 153 ألف مواطن للحصول على لقاح كورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 152 ألفًا و892 من الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا، على الموقع الإلكتروني منذ إطلاقه حتى الآن.وأوضحت زايد، في بيان، أنه تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.وقالت وزيرة الصحة، إنه تم تخصيص 40 مركزًا على مستوى الجمهورية لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة من المواطنين، وسيتم زيادة تلك المراكز تباعًا مع زيادة تدفق جرعات اللقاحات إلى مصر، كما سيتم العمل على زيادة الفئات المستهدفة، بالتزامن مع الحصول على المزيد من شحنات تلك الجرعات.