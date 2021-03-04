عمان وبريطانيا تبحثان مجالات التعاون الدفاعية

بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، مجالات التعاون الدفاعية وسبل تعزيزها.وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، أن الجانبين استعرضا - خلال لقائهما بمقر وزارة الدفاع العمانية - وجهات النظر حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، ويدعم مسيرة العلاقات الوثيقة بين البلدين.وفي سياق متصل، بحث وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك.وأعرب وزير الدفاع البريطاني عن شكره وتقديره للسلطنة ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودورها الفعال في توطيد علاقات الصداقة والتفاهم.