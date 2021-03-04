تجديد حبس 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا

قررت محكمة الجنايات المختصة، تجديد حبس 3 متهمين 45 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.ووجه للمتهمين "أحمد س"، "لؤي. م"، "وسعد. م" في القضية رقم 1898 لسنة 2019، اتهامات الترويج لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع على شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب جريمة.كما يواجه المتهمين بالقضية ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.