البابا تواضروس يصنع «الميرون» مرة كل 3 سنوات

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "الختم المُقدس".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيس بوك" عن زيت الميرون.وقالت الحملة إن البابا تواضروس سيضع الميرون مرة كل 3 سنوات، حتى يكفي كل أبناء الكنيسة القبطية.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت على لسان متحدثها السابق القس بولس حليم، موعد إتمام طقس الميرون المُقدس، وقال "حليم" إنه سيجري طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفًا: "وهذه هي المرة الأربعون التي يُصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017".وكانت الكنيسة قد أعلنت للمرة الأولى عن نيتها إتمام طقس الميرون، عقب انتهاء أحدث جلسات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف باسم المجمع المقدس، وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة والنائب البابوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال أسقف بني سويف.تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الخميس، الاجتماع العام للمجمع المقدس بمركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس، بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام 2020 بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.