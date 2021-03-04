رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دورات مجانية على الحرف اليدوية للشباب بالغرفة التجارية في أسيوط

الخميس 04/مارس/2021 - 12:19 م
عصام سعد
عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم دورات تدريبية للشباب على الحرف اليدوية وإقامة المشروعات الحرفية والتي تنفذها الغرفة التجارية بأسيوط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب "بداية جديدة" وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب وتوفير فرص عمل وتدريبهم وتأهيلهم إلى سوق العمل في القطاعات المختلفة.

وأوضح سعد، أن هذه الدورات تهدف إلى تدريب325 شاب وفتاة على الحرف اليدوية وإقامة المشروعات الحرفية كـ ( نجارة الباب والشباك، ماكينات حفر ليزر، تشكيل المعادن، صناعة الصابون) وذلك بقرى مركز أسيوط وتحديدًا بقرية موشا مضيفا أن مدة المشروع تمتد إلى 15 شهر شاملة التدريب والمتابعة مؤكدًا على أهمية التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل وتدريب وتأهيل للشباب من الجنسين لسوق العمل في كافة القطاعات والمجالات مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق التباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات حفاظًا على سلامة العاملين والمتدربين.

موضوعات متعلقة

ارتفاع درجات الحرارة منتصف الأسبوع.. والأرصاد تحذر من البرودة

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

الصور

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مسابقة الاتحاد الرياضي للشطرنج

image description

رفع 165 طن مخلفات في حملات نظافة وتمهيد طرق بأسيوط

image description

دورات مجانية على الحرف اليدوية للشباب بالغرفة التجارية في أسيوط

image description

تخصيص 42 قطعة أرض لإنشاء مدارس بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

التحفظ على أموال «الجماعة الإسلامية» ووضع عناصرها على قوائم ترقب الوصول

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مؤسسة كورية جنوبية تبني أول مستشفى رعاية مركزة في العراق

قصر باكنجهام: الأمير فيليب خضع لعملية ناجحة بسبب مشكلة سابقة بالقلب

صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

تهديد بوجود قنبلة يغلق «تاج محل» بالهند

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟