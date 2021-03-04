دورات مجانية على الحرف اليدوية للشباب بالغرفة التجارية في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم دورات تدريبية للشباب على الحرف اليدوية وإقامة المشروعات الحرفية والتي تنفذها الغرفة التجارية بأسيوط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب "بداية جديدة" وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب وتوفير فرص عمل وتدريبهم وتأهيلهم إلى سوق العمل في القطاعات المختلفة.وأوضح سعد، أن هذه الدورات تهدف إلى تدريب325 شاب وفتاة على الحرف اليدوية وإقامة المشروعات الحرفية كـ ( نجارة الباب والشباك، ماكينات حفر ليزر، تشكيل المعادن، صناعة الصابون) وذلك بقرى مركز أسيوط وتحديدًا بقرية موشا مضيفا أن مدة المشروع تمتد إلى 15 شهر شاملة التدريب والمتابعة مؤكدًا على أهمية التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل وتدريب وتأهيل للشباب من الجنسين لسوق العمل في كافة القطاعات والمجالات مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق التباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات حفاظًا على سلامة العاملين والمتدربين.