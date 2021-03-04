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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدارس وطرق ومستشفيات.. «حياة كريمة» تنقذ «ميت النور» من ظلام الإهمال

الخميس 04/مارس/2021 - 12:19 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أكد أهالي قرية ميت النور التابعة لمركز زفتى، بمحافظة الغربية، أنهم يعيشون حالة من السعادة عقب إدراجهم ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدين أن هذه المبادرة ستعيد لهم النور بعد ظلام سنين الإهمال، مؤكدين أن القرية كانت تعاني من الفقر في كافة الخدمات.

‎وقال سمير شريف، أحد أهالي القرية، كان أول تطوير للقرية تغيير اسمها بقرار من المحافظ الأسبق من "ميت البز" إلى "ميت النور" وبقيت القرية بحاجة ماسة إلى مدرستين ابتدائي لخفض نسب الكثافة بالمدارس، وتشغيل الوحدة الصحية بالقرية ومركز صحة الأسرة، حيث يوجد بهما أجهزة حديثة ولكن غير مستغلة، وإلى إحلال وتجديد لمكتب البريد المتهالك الذي لا يعمل، مع إعمار المنازل العشوائية، وتدشين مشروع خدمي ينقذ العمالة غير المنتظمة، ورصف الشوارع الرئيسية للقرية وطريق زفتى بركة السبع وهو الطريق الرئيسي المؤدي للقرية.

‎وتطالب ماجدة أبوشادي أهالي القرية، بتطوير ورصف وإنارة الطريق الزراعي الرابط بين قرية كفر العرب وقرية ميت النور، التابعين لمركز زفتى، موضحة أن هذا الطريق يستخدمه أهالي القريتين وخصوصًا السيدات والفتيات واصفة الطريق أنه طريق غير آدمي وغير آمن والمسافة المستهدفة لا تتجاوز 2 كيلو وهو طريق مهم وحيوي ويحتاج إضاءته تحتاج إلى كشافات وصيانة مع استكمال زراعة الأعمدة الكهربائية حتى مدخل القرية.

‎فيما قال عبد الحميد الغايش، أحد أهالي القرية، إن أهالي القرية يطمحون لإدراجها ضمن مشروع الصرف الصحي، مع إحلال وتجديد شبكتي الكهرباء والمياه، وإدخال الغاز الطبيعي للقرية، ويبقي الحلم في إنشاء خط مواصلات وموقف منتظم يربطها بالمركز والقرى المجاورة، وإنشاء مركز شباب مطور، وكذا يأمل أهالي القرية في استحداث مكتب بريد بدل المتهالك وتزويد القرية بماكينات A T M.

‎أما سجدة سامح، فقالت تحتاج القرية لمنظومة نظافة شاملة منتظمة، وإلى سوق خضار حضاري بدلًا من العشوائي المتواجد ومكانه يكون فوق الجزء المغطي من المصرف، مع تغيير محولات الكهرباء المتهالكة للحد من مشكلات انقطاع الكهرباء.

‎يذكر أن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" قد استمرت في تنفيذ آليات دعم الريف المصري بمحافظة الغربية، والتي وقع الاختيار فيها على 54 قرية و88 عزبة تابعة لها بمركز زفتى محافظة الغربية.

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