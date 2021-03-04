النقل: تعقيم محطات السكة الحديد (صور)

أعلنت وزارة النقل اليوم السبت، عن تعقيم وتطهير القطارات والمحطات التابعة للسكة الحديد فى الوجهين البحري والقبلي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الثانية.وأوضحت وزارة النقل، إن هناك تعليمات مشددة بشأن متابعة تعقيم كافة المحطات وشبابيك حجز التذاكر التي يتردد عليها الركاب بصورة دورية، وكذلك أرصفة المحطات والمقاعد الموجودة داخل صالات المحطات.