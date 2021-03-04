15088 إصابة بكورونا في التشيك

سجلت وزارة الصحة في التشيك، 15 ألفا و88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في التشيك بلغ 21 ألفا و128 حالة بينهم ألف حالة تم تسجيلها خلال الأيام الستة الماضية فقط.وأضاف الراديو أن عدد الحالات الحرجة جراء الإصابة بالفيروس والمتواجدة داخل المستشفيات حاليا يبلغ أكثر من 1700 شخص.