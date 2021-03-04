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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

واشنطن تعارض قرار الجنائية الدولية ضد إسرائيل: بدون صلاحية

الخميس 04/مارس/2021 - 12:16 م
الجنائية الدولية
الجنائية الدولية
سارة شريف
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أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها الشديدة لقرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الشروع في التحقيق حول مزاعم بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس. وأكدت واشنطن أن هذا القرار يفتقر إلى الصلاحية لعدم كون السلطة الفلسطينية دولة وعضوا في هذه المحكمة .

وأعربت الخارجية الأمريكية عن بالغ قلقها من محاولات المحكمة الدولية ممارسة سلطتها القضائية على إسرائيل مشيرة إلى أن الأخيرة والولايات المتحدة ليستا عضويتين في هذه الهيئة القضائية.

وأكدت واشنطن التزامها المطلق بإسرائيل وأمنها متعهدة بأن تعارض أية نشاطات غير منصفة موجهة إلى إسرائيل بشكل خاص.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أعلنت أمس رسميًا عن الشروع في تحقيق حول مزاعم بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس، جاء ذلك في بيان صادر عن المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، وقد اتخذت المحكمة قراراً بهذا الشأن قبل نحو شهر.

وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن اعلان محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الشروع في تحقيق حول مزاعم بارتكاب إسرائيل جرائم حرب ما هو إلا محض نفاق ولا سامي، وأوضح رئيس الوزراء أن إسرائيل ستناضل من أجل إلغاء القرار والكشف عن الحقيقة.

بدوره قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي اشكنازي، أن ما أعلنته المحكمة يعد إفلاسًا أخلاقياً وقضائيًا. كما وصف المحكمة بجهة تستخدم أداة بأيدي جهات متطرفة ومنظمات إرهابية وجهات لا سامية على حد وصفه.

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