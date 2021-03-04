صحة الوادي الجديد تستعد لبدء تلقيح المواطنين ضد كورونا

أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، أن المديرية انتهت من توفير كافة الاحتياطات اللازمة لتلقي جرعات لقاح كورونا للمواطنين اليوم والتي سوف تنطلق خلال دقائق وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات.وكانت محافظة الوادي الجديد قد أعلنت أمس، عن بدء منظومة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمحافظة، اعتبارا من اليوم الخميس، وفقًا للقواعد والشروط التي حددتها وزارة الصحة والسكان.وأكد البيان على تخصيص مراكز لتلقي اللقاح بمراكز المحافظة، وهي: "مركزي الخارجة وباريس: المركز الطبي بالزهور بمدينة الخارجة- مراكز بلاط والفرافرة والداخلة: المركز الطبى بمدينة موط، وتبدأ مواعيد العمل لاستقبال المواطنين لتلقى اللقاح من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.طريقة التسجيل على الرابط التالى: https:egcovac.mohp.gov.eg وفى حالة التعذر يتم الاستعانة بالخط الساخن (15335)، وفى حالة التعذر ثانيا يتم التوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، سوف تصل رسالة للمواطن بميعاد ومكان تلقى اللقاح، موضحا بأنه غير مسموح بالتسجيل لمن هو دون 18 عامًا.