«الصحة» تبدأ تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أطلقت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بكافة المحافظات.وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر هي أول دولة تبدأ حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد بالقارة الإفريقية، كما أنها أول دولة تحصل على اللقاح في القارة، لافته إلى أن الوزارة تستهدف تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنون الذين خضعوا لعمليات "قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية"، وعمليات ذرع الكُلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.وأكدت أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما "3 أسابيع" من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح " استرازنيكا" جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعا "3 أشهر" من تلقيهم الجرعة الأولى، موضحة أن هناك عيادات مخصصة بمراكز التطعيمات لمتابعة المواطنين بعد تلقي اللقاحات في حالة ظهور أي أعراض جانبية بسيطة أو متوسطة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، كما تتم تلك الخطوات أيضا خلال الزيارة الثانية للمواطن للحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات.