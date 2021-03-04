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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سقوط مالكا مخبزين استوليا على 10.5 مليون جنيه من أموال الدعم

الخميس 04/مارس/2021 - 12:12 م
متهم
متهم
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1244 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها 5 أطنان "دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط 1.03 طن أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة الشرقية، و290 كيلو جرام "أسماك الأرنب السامة" بالإسكندرية.

ضبط أيضا المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة القليوبية لاستيلائه على 10.120.972 مليون جنيه من أموال الدعم، من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي، بمحافظة بالبحيرة لاستيلائه على (484.724 جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، فضلا عن 13120 وحدة ألعاب نارية محظور تداولها بالأسواق مجهولة المصدر، بحوزة مالك محل لتجارة الخردوات بمحافظة الغربية، وضبط 2.75 "ذرة صفراء، ملح، فوسفات كالسيوم" معبأة داخل شكائر مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و1000 لتر مواد بترولية "سولار" داخل تانك دون التعاقد مع الهيئة العامة للبترول، قدرت بقيمة مالية 6750 جنيهًا، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية.

واضطلعت الإدارة العامة بتنفيذ حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وحجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول، أسفرت عن ضبط 87 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 19759 عبوة سجائر.

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