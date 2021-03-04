الإمارات تسجل 2742 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2742 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وإجراء 235 ألفًا و797 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 402 ألف و205 حالات منذ بداية الجائحة.وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، فقد تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1286 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 1691 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 387 ألفًا و278 حالة.