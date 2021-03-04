القباج تستهل زيارتها إلى بني سويف باستعراض دور الجمعيات الأهلية

استهلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارتها لمحافظة بني سويف صباح اليوم الخميس، بلقاء محافظها الدكتور محمد هاني جمال الدين، واستعراض برامج وأنشطة الوزارة في المحافظة، وكذلك الجهود التي قدمتها خلال مواجهة فيروس كورونا.كما استعرضت وزيرة التضامن ومحافظ بني سويف، جهود الجمعيات الأهلية في المحافظة والخدمات التي تقدمها، والتي قوبلت بالثناء من المحافظ، مشيدا بدور جمعية الهلال الأحمر المصري الذي يلعب دورا كبيرا في عمليات الإغاثة خاصة خلال أزمة السيول التي ضربت الجمهورية العام الماضي، حيث كان له دور مؤثر في المحافظة.يرافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة الدكتورة راندا رزق، مستشارها للمسئولية المجتمعية والدعم الفني، ومنى الشبراوي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومحمود شعبان، مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة، ومحمد مظلوم، مدير الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.