مع بدء تطعيم كبار السن والمرضى.. كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا

تبدأ وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، ممن سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى لحجز اللقاح، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مركز صحة القطامية.وترصد «الدستور» خطوات التسجيل.- الدخول على رابط موقع وزارة الصحة http:mohpegypt.com- مكالمة فريق الكول سنتر على 15335 وهم من يقومون بالتسجيل.-تسجيل الاسم رباعي والجنسية وتاريخ الميلاد والرقم القومي ورقم الهاتف.-تحديد المحافظة التي تريد التسجيل فيها للحصول على اللقاح وإدخال رمز التحقيق عن طريق «sms».- يوقع الشخص على إقرار إلكترونى بصحة البيانات والحصول على جرعتين، والإطلاع على كافة بيانات اللقاح.