تجديد حبس لص الشقق بـ«كسر الباب» في شبرا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا اليوم الخميس، حبس لص تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن بأسلوب "كسرالباب"، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته (2 جهاز لاب توب)، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".واعترف المتهم بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميله "سيئ النية"، صاحب مخزن خردة كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذالإجراءات القانونية تجاه المتهم.