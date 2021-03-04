العراق يقرر شراء لقاحات كورونا من الشركات المصنعة مباشرة

قرر مجلس الوزراء العراقي، التعامل بشأن شراء اللقاحات مع الدول والشركات المصنعة مباشرة، ومنع التعامل مع الشركات الوسيطة.وقال البيان الصادر عن الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء - الذي أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن القرار تضمن أن يكون التعاقد بشكل مباشر من وزارة الصحة مع شركة سينوفارم الصينية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.وأضاف أن القرار منح سفير جمهورية العراق في روسيا صلاحية توقيع المحاضر والعقود المتعلقة بتوريد لقاحات (كوفيد – 19) من شركة "سبوتنيك" وشركة "ري فارم" إلى العراق، وإكمال الإجراءات اللازمة بعد مراجعتها من وزارة الصحة بحسب السياقات المعتمدة وإقرارها من الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية.